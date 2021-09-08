Правительство ЦАР ответило на ложные заявления посла Франции о российских инструкторах

Правительство ЦАР во время беседы с послом Франции Сильвеном Итте опровергло вброс о российских инструкторах.

Итте прилетел в Центральноафриканскую Республику для встречи с правительством. Он обратил внимание на укрепление влияния Москвы в ЦАР и попытался очернить помощь российских инструкторов. Однако власти республики опровергли все слова посла, которые были основаны на ложной информации от зарубежных журналистов, передает ФАН.

Правительство ЦАР напомнило Итте, что отечественные инструктора оказывают лишь консультативную поддержку национальной армии (FACE) и пребывают на территории республики не только с разрешения Совета Безопасности ООН, но и по приглашению главы государства Фостен-Арканжа Туадера.

Послу также разъяснили, что статьи, которые описывают недовольство действиями Парижа, не являются фейковыми. Центральноафриканцы устали от неоколониальной политики Франции и всеми возможными способами показывают негодование из-за преступлений сотрудников МИНУСКА.