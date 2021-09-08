Американское законодательство стоит на стороне полицейских США, заявила глава российского Фонда борьбы с репрессиями (ФБР) Мира Тэрада в интервью Федеральному агентству новостей.

Она была приговорена к незаконному заключению в тюрьме Соединенных Штатов и Финляндии, где подверглась пыткам и издевательствам. По освобождении Тэрада сделала целью своей жизни борьбу с полицейским произволом и беззаконием. Правозащитница сообщила, что собирается наказать всех причастных к притеснению российских граждан в США, а также о причине американского беспредела в сфере защиты мирных жителей.

Отвечая на вопрос журналистов ФАН о полицейском произволе в Соединенных Штатах, а также почему страна является лидером по количеству подобных преступлений, глава фонда назвала корнем проблемы американское законодательство. Законы США позволяют правоохранителям избегать наказания за применение чрезмерной силы или даже убийство граждан.

Так, у полицейского есть право стрелять на поражение, если он чувствует опасность для своей жизни. При этом подача иска сопровождается угрозами со стороны правоохранителей. По словам Тэрады, американским прокурорам следует наказывать полицейских в соответствии с законом. Только под угрозой несения ответственности за совершенные действия они поймут, что последствия могут настигнуть всех, заключила глава ФБР.