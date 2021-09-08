Архитектор Гайкович выступил против запрета на строительство в местах захоронений

Заслуженный архитектор России Святослав Гайкович раскритиковал запрет на строительство в местах захоронений и объяснил свою позицию.

Вице-президент Союза архитекторов Санкт-Петербурга, заслуженный архитектор России Святослав Гайкович выступил на брифинге в медиацентре «Патриот». Мероприятие провели на тему строительства новых городов в России. Спикера спросили, правда ли на строительные площадки могут подкидывать кости, чтобы приостановить работы для проведения раскопок.

«Я такого не слышал, чтобы кости подкидывали, но мне чрезвычайно не нравится сама по себе идея, когда незарегулированные человеческие останки объявляются чем-то священным», — отметил Гайкович.

Архитектор выразил мнение, что такое отношение к погибшим бойцам за Родину является нечестным. Люди отдавали жизни не для того, чтобы их кости просто лежали здесь. Они защищали землю, чтобы на ней возникали новые города, районы, дороги для жизни будущих поколений, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).