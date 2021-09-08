Правозащитник Бабушкин заявил, что отмена УДО для преступников увеличит количество побегов

Правозащитник и представитель СПЧ Андрей Бабушкин рассказал о негативных последствиях в случае отмены УДО для заключенных в России.

По словам эксперта, ужесточение наказания для преступников лишь усугубит ситуацию. Отмена УДО и других подобных мер может привести лишь к увеличению числа преступлений, совершенных бывшими заключенными.

«Это не просто ничего не даст, это наоборот ухудшит ситуацию, это обострит оперативную обстановку в колонии, повысится количество побегов и повлечет целую другую цепочку событий, о которых мы сейчас с содроганием можем думать», — пояснил Бабушкин во время пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Правозащитник посоветовал работать над сокращением рецидивов среди бывших заключенных иными способами. Например, не прекращать «государственное воздействие» после освобождения человека из тюрьмы.

Ранее прокуратура Свердловской области сообщила о намерении отменить решение об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, убившего свою жену. В ведомстве назвали необоснованными выводы о том, что преступник исправился, передает телеканал «360».