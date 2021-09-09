Золотарев: американцы объяснили Украине, что сейчас не время просить о статусе MNNA

Вашингтон и Москва, видимо, достигли какого-то взаимопонимания в вопросе возможного членства Украины в НАТО, после чего Киеву дали ясно понять, что эти договоренности не следует подвергать риску.

Такое мнение высказал украинский политолог, глава аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, комментируя газете «Взгляд» отказ депутатов верховной рады поддержать обращение к Конгрессу Соединенных Штатов Америки с просьбой предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО.

По словам Золотарева, если бы Украина направила американскому Конгрессу такое обращение, Вашингтон на фоне кризиса в Афганистане, после вывода оттуда американского военного контингента, воспринял это с непониманием и раздражением. К тому же, такое обращение Украины привело бы к внутриполитическим разногласиям в США.

Статус официального союзника Вашингтона вне НАТО с 2013 года был у Афганистана, напомнил Золотарев.

«Сейчас мы видим, чем это закончилось, — отметил политолог — Такая подача (со стороны Украины) явно была лишней и не пришлась бы ко двору в Вашингтоне. Поэтому послу США в Киеве – госпоже Маркаровой – дали понять, что этого делать не стоит, а "слуги народа", то есть депутаты правящей партии, приняли этот сигнал к сведению и отыграли кампанию назад. Теперь на Украине постараются поскорее забыть этот неудачный экспромт».

Также Андрей Золотарев указал на то, что в данном вопросе в Америке уже взяли верх внутриполитические проблемы. Демократы, переживающие и так слишком много сложностей, не хотят давать в руки республиканцев дополнительный козырь против себя.

«Также нельзя отбрасывать и тот факт, что США и Россия, видимо, пришли к некоторому взаимопониманию по вопросу Украины и НАТО. Зачем подвергать эти договоренности риску?», — заключил украинский эксперт.

facebook.com / Слуга Народу

Напомним, голосование Верховной рады по вопросу направления в Конгресс США обращения о предоставления Украине статуса MNNA (главного союзника США вне НАТО) состоялось в среду, 8 сентября, в рамках внеочередного заседания парламента. Однако за этот шаг проголосовали лишь 24 народных избранника, при необходимом минимуме в 226 голоса.