Лосось оказался крайне полезным для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями

Самой полезной рыбой для людей является лосось. Данный продукт особенно необходим тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Морепродукты содержат один из самых низких объемов насыщенных жиров по отношению к белку среди источников животного происхождения, рассказала диетолог Лурдес Кастро. По ее словам, такая пища богата витаминами группы B и D, а также различными минералами, например, железом, кальцием и калием.

С точки зрения питания лосось можно считать самой полезной для здоровья рыбой благодаря большому количеству вещества омега-3 и жирных кислот в его составе. Эти полезные элементы способствуют поддержанию здоровья сердечно-сосудистой и иммунной систем, сообщает CNN.

Кроме того, лосось может стать эффективным средством для роста мышц. Употребление этой рыбы благоприятно влияет на восстановление после нагрузок, сообщает телеканал «360».