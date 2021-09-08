«Макфолу хочется власти»: Дудаков объяснил, почему экс-посол США говорит о развале НАТО Россией

Экс-посол США в России Майкл Макфол заявил, что Россия пытается уничтожить НАТО, поддерживая различные политические силы в Черногории и Эстонии. Кроме того, РФ может напасть на Эстонию после потенциального этнического конфликта между русскими и эстонцами — в этом случае президент России «отправит спецназ» в соседнюю страну, заверил Макфол во время круглого стола, посвященного отношениям США с КНР и РФ.

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, объективных предпосылок для воплощения озвученных экс-послом США сценариев нет. Эксперт считает, что политик актуализирует пресловутую «российскую угрозу» ради продвижения по карьерной лестнице.

«Ходили слухи, что его хотели сделать госсекретарем, но этого не случилось. Макфолу, очевидно, очень хочется вернуться в верхи власти. Он специалист по России, поэтому пытается актуализировать эту тему, говорит о том, что "русские атакуют НАТО" и так далее», — заявил Дудаков в комментарии «ПолитЭксперту».

wikipedia.org / U.S. Department of State

Что же касается будущего НАТО в долгосрочной перспективе, то здесь странам-участницам альянса стоит опасаться не внешнего давления, считает Дудаков. Внутри организации накопилось достаточно противоречий, чтобы поставить под сомнение ее существование в течении следующих 10–15 лет, предполагает политолог.

Ранее «Политика Сегодня» писала, как западные политики и СМИ пугают европейцев российско-белорусскими учениями «Запад-2021», заявляя о возможном «захвате Литвы» и даже полномасштабной «войне с Россией».