Запад пытается вмешаться в российские выборы через различные НПО и СМИ. ФАН попросил Генпрокуратуру обратить внимание на деятельность этих организаций.

В июле международные организации Amnesty International, Human Rights Watch, Fédération Internationale pour les Droits Humains и Human Rights House Foundation направили в ООН открытое письмо, выразив обеспокоенность из-за «давления» на подконтрольные Западу организации и СМИ.

Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев напомнил, что западные правительства не в первый раз пытаются дискредитировать выборы в РФ. Еще в мае комитет по зарубежным отношениям Европарламента призывал не признавать сентябрьские выборы в Госдуму по причине «фальсификаций».

Западные правозащитники назвали заключение блогера Алексея Навального и запрет его структур «политически мотивированными», однако они не упоминают о том, что наличие угрозы конституционному строю со стороны ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) было доказано судом.

Комментируя обращение западных НПО в ООН, Пискарев отметил, что ни в одной стране не будут терпеть действия, которые пытаются оправдать в этом послании.

Редакция Федерального агентства новостей также выразила обеспокоенность в связи с атаками на Россию в преддверии выборов и обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о включении вышеуказанных НПО в список нежелательных организаций на территории РФ.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России