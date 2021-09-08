Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

ФАН призвал Генпрокуратуру обратить внимание на деятельность зарубежных НПО перед выборами

ФАН призвал Генпрокуратуру обратить внимание на деятельность зарубежных НПО перед выборами

Запад пытается вмешаться в российские выборы через различные НПО и СМИ. ФАН попросил Генпрокуратуру обратить внимание на деятельность этих организаций.

В июле международные организации Amnesty International, Human Rights Watch, Fédération Internationale pour les Droits Humains и Human Rights House Foundation направили в ООН открытое письмо, выразив обеспокоенность из-за «давления» на подконтрольные Западу организации и СМИ.

Глава комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев напомнил, что западные правительства не в первый раз пытаются дискредитировать выборы в РФ. Еще в мае комитет по зарубежным отношениям Европарламента призывал не признавать сентябрьские выборы в Госдуму по причине «фальсификаций».

Западные правозащитники назвали заключение блогера Алексея Навального и запрет его структур «политически мотивированными», однако они не упоминают о том, что наличие угрозы конституционному строю со стороны ФБК1 (НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России) было доказано судом.

Комментируя обращение западных НПО в ООН, Пискарев отметил, что ни в одной стране не будут терпеть действия, которые пытаются оправдать в этом послании.

Редакция Федерального агентства новостей также выразила обеспокоенность в связи с атаками на Россию в преддверии выборов и обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой рассмотреть вопрос о включении вышеуказанных НПО в список нежелательных организаций на территории РФ.

1 НКО, включенная в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента; экстремистская организация, запрещенная в России