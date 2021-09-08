Baijiahao: США нужен конфликт с Россией для контроля над Европой

Колумнист китайского издания Baijiahao написал аналитический материал о глубинных причинах противостояния США с Россией.

По его словам, после развала Советского Союза геополитическая расстановка сил на мировой арене резко поменялась. Представилась отличная возможность для налаживания отношений между США и Россией. Вашингтон мог больше не переживать о конкуренции, так как у Москвы тогда было достаточно проблем.

Однако в Белом доме не спешили идти навстречу России. Китайские аналитики считают, что Вашингтону нужен внешний враг для объединения стран коллективного Запада против внешней угрозы. Ослабленная Россия подходила на эту роль как нельзя лучше.

«Соединенным Штатам нужен враг для защиты своих интересов в Европе», — приводит текст статьи издание «ПолитРоссия».

Без России НАТО буквально перестанет существовать из-за своей ненадобности. Военному контингенту Вашингтона придется покинуть территорию европейских стран, так как защищать своих партнеров по Альянсу будет не от кого. Это в значительной степени усложнит возможность контроля над европейскими странами. Именно поэтому американцы записали Россию в список своих вечных врагов, резюмирует автор.

Ранее сообщалось, что Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во встрече по Афганистану, которую организовали США и Германия. Переговоры запланированы в онлайн-формате, передает телеканал «360».