Эксперт Соловейчик считает, что открытый Бегловым институт поможет сохранить память о блокаде

Политолог Владимир Соловейчик заявил, что открытый губернатором Петербурга Александром Бегловым Институт истории обороны и блокады Ленинграда поможет сохранить память о войне.

Инициатива государства, касающаяся изучения и сохранения истории страны, в частности блокады Ленинграда во времена Великой Отечественной войны, важна для каждого петербуржца. 7 сентября Беглов торжественно открыл Институт истории обороны и блокады, который был создан по поручению президента Владимира Путина.

Градоначальник рассказал, что в учреждении будут работать лучшие историки. Кроме того, будет проведена работа над расширением музея блокады города.

Политолог Соловейчик в беседе с корреспондентами «Невских новостей» высоко оценил идею института, напомнив, что в каждой ленинградской семье есть кто-то, отдавший жизнь за Родину.

«Изучение этих событий поможет сохранить память, узнать больше об обстоятельствах, при которых люди проводили последние месяцы своей жизни в борьбе за Ленинград. У кого-то может проясниться судьба предков», — высказал мнение собеседник редакции.

Соловейчик выразил надежду, что специалисты учреждения смогут лучше изучить архивные документы тех времен, которые были не так давно обнародованы, но до их пор не исследованы историками. Эксперт также призвал россиян не забывать страшные и героические события Великой Отечественной войны.