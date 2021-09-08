Политолог Марков объяснил, почему не стоит доверять отчету наблюдателей ПАСЕ о выборах в России

Директор ООО «Институт политических исследований» Сергей Марков призвал не надеяться на объективность отчета наблюдателей ПАСЕ после сентябрьских выборов в Госдуму России.

Политолог заметил, что эта международная организация может заняться подготовкой отчета еще до начала выборов. Таким мнением Марков поделился в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН).

Вероятнее всего, Парламентская ассамблея Совета Европы пойдет по традиционному пути враждебной политики в отношении России. Если это произойдет, то при составлении документов о соблюдении Россией обязательств в электоральной сфере представители организации будут следовать установкам, полученным от вышестоящих инстанций.

«У многих западных структур, в том числе и ПАСЕ, имеется четкая политическая установка по дискредитации российской государственной власти, выборов в том числе. В соответствии с ней и будет сформирован этот отчет, чтобы кардинально исказить существующую картину», — объяснил политолог.

Кроме того, стоит обратить внимание и на тот факт, что в ПАСЕ решили ограничиться только пятью наблюдателями. По мнению Маркова, их присутствие даже в таком ограниченном количестве требуется для последующей легитимации отчета.

При этом в последние годы все претензии со стороны ПАСЕ воспринимаются российскими властями как подтверждение рациональности выбранного политического курса. Да и в целом итоговый доклад организации никак не скажется на выборах, резюмировал эксперт.