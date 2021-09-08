Звезду фильма «В бой идут одни "старики"» обвинили в изнасиловании 17-летней девушки

Украинского актера и преподавателя Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого Владимира Талашко обвинили в изнасиловании.

Маркетолог Мария Матрос рассказала об инциденте, который произошел с ней в 17-летнем возрасте. Артист, друживший с родителями Матрос, знал ее с четырех лет. Это не помешало 62-летнему актеру намекать девушке на интимную близость.

Звезда фильма «В бой идут одни "старики"» предложил Матрос испытать свои силы и поступить в университет. Во время приезда в Киев она была приглашена к преподавателю для обсуждения экзаменов. Во время встречи Талашко предложил девушке выпить и позволил себе приставать к ней. Маркетолог всячески просила не трогать ее, но актера это не остановило.

«И я ему говорю, что не хочу, но он продолжает настаивать, и я понимаю, что мне никто не поверит. И я решила поддаться этой всей истории и уехать как можно скорее», — приводит слова Марии Матрос «Суспільне. Новини».

Чтобы не оказаться в центре скандала и не испортить репутацию известного человека, Матрос решила никому не сообщать о произошедшем. Только сейчас маркетолог сделала откровенные заявления, чтобы встать на сторону других пострадавших от его рук.