Арестович оказался в центре скандала после слов о необразованности украинцев

«Средний украинец» не может найти на карте Афганистан. Об этом сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

Ранее политик заявил, что Киев может принять около пяти тысяч афганских беженцев. По его словам, из-за этого не возникнет проблем, так как эти граждане более образованы, чем украинцы. После такого заявления Арестович оказался в центре скандала. Его слова раскритиковал спикер Верховной рады Дмитрий Разумков и порекомендовал советнику главы офиса отправиться на работу в «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в России).

Позднее Арестович попытался оправдаться за такое скандальное высказывание и объяснил, как устроен «средний украинец». Такой гражданин, по его словам, не может показать на карте Афганистан, но в то же время обижается на слова о низком уровне образованности.

«Я же не имел в виду, что средний моджахед «Талибана» образованней среднего украинца, хотя, честно говоря, как считать эту середину?» — пояснил Арестович в эфире телеканала «Украина-24».

Он добавил, что в своей речи имел в виду афганцев, которые получили западное образование и тех, кого вывозили из Кабула. Например, выдающегося режиссера-женщину, а также корреспондентов ведущих мировых телеканалов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что талибы объявили состав нового временного Правительства Афганистана. Премьер-министром страны стал мулла Мухаммад Хасан Ахунд.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации