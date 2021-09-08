Александр Рар назвал главную ошибку Меркель на посту канцлера ФРГ

Ангела Меркель, за 16 лет пребывания на посту федерального канцлера Германии все время «оглядывалась» на Америку, и в результате так и не смогла сделать Европу более автономной и независимой от США.

Такое мнение в беседе с газетой «Известия» высказал немецкий политолог Александр Рар, комментируя последнее выступление Ангелы Меркель в качестве канцлера ФРГ на пленарном заседании бундестага.

Как отметил эксперт, Меркель за свое 16-летнее пребывание на посту федерального канцлера Германии смогла обеспечить немцам достаточно хорошую жизнь.

«Я думаю, что при ней немцам жилось более-менее хорошо. Меркель смогла все возможные потенциальные кризисы, которые грозили Германии, минимизировать. Она, можно так сказать, спасла Европу от распада евро во время финансового кризиса», — заявил эксперт.

Большая часть населения Германии, по словам Рара, поддерживало успокоительную политику Ангелы Меркель во время пандемии коронавируса.

Но серьезным недостатком политики Меркель стала ее позиция по отношению к мигрантам, отметил эксперт. После того, как Германия открыла границы Евросоюза для беженцев из арабского мира, основная масса прибывших мигрантов осела именно в ФРГ и в будущем это может привести к серьезным проблемам.

Федеральное агентство новостей /

И, кроме того, Ангела Меркель, которая фактически стала лидером Евросоюза, не смогла обеспечить Европе независимость от Соединенных Штатов Америки, добавил политолог.

«Она не смогла создать более автономную Европу, внешнюю оборонную политику, потому что по-прежнему постоянно оглядывалась на Америку», — заключил Александр Рар.

Напомним, свое прощальное выступление в бундестаге Ангела Меркель посвятила «зеленой» энергетике, противодействию терроризму и обращенным к гражданам Германии призывам пройти вакцинацию от коронавируса.