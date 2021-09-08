Жигунов назвал погибшего в Норильске режиссера Мельника патриотом

Актер и режиссер Сергей Жигунов прокомментировал смерть коллеги, оператора Александра Мельника, в Норильске на съемках учений МЧС, назвав его настоящим патриотом.

Жигунов с теплотой отозвался о трагически погибшем режиссере, упавшем со скалы. Он признался в интервью с журналистами телеканала «360», что не понимает, как к этому относиться, так как еще не осознал весь ужас случившегося.