Жигунов назвал погибшего в Норильске режиссера Мельника патриотом

Актер и режиссер Сергей Жигунов прокомментировал смерть коллеги, оператора Александра Мельника, в Норильске на съемках учений МЧС, назвав его настоящим патриотом.
Жигунов с теплотой отозвался о трагически погибшем режиссере, упавшем со скалы. Он признался в интервью с журналистами телеканала «360», что не понимает, как к этому относиться, так как еще не осознал весь ужас случившегося.
«Саша был очень добрым, интеллигентным, вежливым человеком, очень искренне любящим кино. Он всегда брал вершины, на которые никто не решался. Делал огромные проекты, ему нравилось большое кино. Он был патриотом, конечно», — вспомнил покойного именитый актер.
Он принес слова соболезнования родным погибшего. Мельник скончался после падения с края обрыва в воду. Пытаясь его спасти, за ним следом со скалы спрыгнул глава министерства чрезвычайных ситуаций Евгений Зиничев. Министр пожертвовал собой, надеясь спасти жизнь ближнему. Несмотря на экстренно прибывший к месту трагедии вертолет, спасти мужчин не удалось.