Спад спроса на льготную ипотеку оказался ожидаемым среди игроков рынка жилья

Снижение спроса россиян на льготную ипотеку к началу осень стал вполне ожидаемым явлением, заявил ипотечный брокер и эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Он объяснил, что на ситуацию повлияли три важных фактора: закрытие предыдущей льготной программы с более выгодными условиями, неоднократное повышение ключевой ставки Центробанка и ужесточение клиентской политики банков в области ипотечного кредитования. По мнению специалиста, новые условия льготной ипотеки невыгодны для большинства потенциальных покупателей жилья.

«Максимальная сумма кредита по этой программе составляет всего 3 млн рублей. Очевидно, что для крупных мегаполисов, таких как Москва или Санкт-Петербург, столь малая кредитная сумма попросту неактуальна ввиду высоких цен на квартиры в новостройках», — рассказал Ракута в беседе с NEWS.ru.

Он добавил, что российские банки сейчас пересматривают ипотечные программы в связи с ростом ключевой ставки. Таким образом, покупка жилья в кредит становится дороже для конечного потребителя. Поэтому вполне логичным выглядит отток клиентов от ипотечных продуктов, подчеркнул эксперт.