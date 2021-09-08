Российские волейболисты в трех партиях обыграли сборную Северной Македонии на ЧЕ

Сборная России одержала четвертую победу подряд на ЧЕ по волейболу. В матче пятого тура команда Туомаса Саммельвуо обыграла сборную Северной Македонии — 3-0 (25:15, 25:13, 25:18).

Самым результативным в составе национальной команды России стал Кирилл Клец, в его активе 15 очков. Артем Вольвич отметился 12 очками, Иль Власов — 10.

Ранее сборная России гарантировала себе выход в плей-офф турнира. В первом матче групповой стадии россияне проиграли туркам, в пяти партиях дожали нидерландцев, а также одержали уверенные победы над финнами и испанцами.

Напомним, на прошедших в Токио ОИ-2020 российские волейболисты завоевали серебро, в финальном матче уступив французам. На ЧЕ-2019 россияне дошли до четвертьфинала.