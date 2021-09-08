«Это не решение проблемы»: омбудсмен Шабанов об электронных браслетах для педофилов

Омбудсмен в Ленобласти Сергей Шабанов обсудил ужесточение наказания для педофилов в России в студии пресс-центра Медиагруппы «Патриот». Он предложил чипировать преступников.

Этот вопрос стали обсуждать после очередной трагедии, которая случилась в городе Киселевск Кемеровской области. Там экс-заключенный, отбывавший наказание за насилие, похитил двух десятилетних школьниц, надругался над ними, а позже задушил. После резонансного случая Госдума РФ заявила, что подготовит законопроект, согласно которому освободившиеся из заключения педофилы начнут носить электронные браслеты.

Шабанов оценил предложение, заявив, что такие гаджеты не решат проблему, так как устройства не всегда полностью будут контролировать бывших осужденных. Эксперт предложил альтернативу — чип, который установят гуманным способом. При этом агрегат позволит органам круглосуточно следить за человеком.

Уполномоченный по правам человека добавил, что такое предложение пока не рассматривается. Это обсуждалось на внутреннем уровне между омбудсменами.

«Мы знаем, что такое электронные браслеты, как с ними бороться и что они дают, это совсем слабая система. Если мы говорим о современном уровне цифровизации, то общество и наука должны точно сосредоточиться на том, чтобы защититься от таких людей, в том числе и таким способом», — подчеркнул спикер.

В студии пресс-центра «Патриот» обсудили и другие вопросы. В частности, отсутствие должного контроля и наблюдения за опасными рецидивистами, выпускаемыми на волю, смертную казнь за преступления и многие другие. Запись прямого эфира можно посмотреть здесь.