Леонков объяснил востребованность российского БПЛА «Орион» у иностранцев 

Экспортный вариант нового российского ударного беспилотника «Орион» будет весьма востребован на международном рынке беспилотных летательных аппаратов, благодаря своим уникальным технически характеристикам.

Об этом в беседе с информационным порталом Baltnews заявил военный эксперт, обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя новость об успешно проведенных испытаниях нового сверхточного прицела, который будет установлен на БПЛА «Орион».

По информации источника в оборонно-промышленном комплексе РФ, новый прицел для БПЛА «Орион» подтвердил заявленные характеристики, позволяющие беспилотнику с большой высоты сверхточно поражать наземные цели.

«Российский ударный беспилотный летательный аппарат "Орион" в ходе недавних боевых тестов на полигоне поразил прямым попаданием 100-килограмовой неуправляемой авиабомбой мишень типа "танк" с высоты в четыре километра. Такие показатели соответствуют характеристикам высокоточного управляемого оружия и обеспечиваются новым прицельно-навигационным комплексом», — приводит слова источника РИА Новости.

Комментируя это сообщение, военный эксперт Алексей Леонков выразил уверенность в том, что иностранные заказчики проявят большой интерес к экспортному варианту нового российского ударного беспилотника «Орион», так как этот аппарат отличается своими техническими характеристиками.

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«Что мы можем предложить иностранному заказчику? Дело в том, что наш "Орион" создан по композитной технологии для того, чтобы он отвечал требованиям пониженной радиолокационной заметности – то есть сам беспилотник создается из композитных материалов, которые позволяют затруднить его обнаружение средствами ПВО», — сообщил аналитик.

По его словам, в аспекте противодействия средствам противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы «Орион» имеет ряд преимуществ, выгодно выделяющих его в ряду зарубежных аналогов. Благодаря этому, «Орион» сможет занять нишу на международном рынке, где беспилотники сейчас пользуются спросом. Многие страны мира, с которыми Россия имеет связи в области военно-технического сотрудничества, уверен Леонков, проявят интерес именно к БПЛА «Орион».

Напомним, разработчиком и производителем беспилотного летательного аппарата «Орион», способного выполнять задачи и военного и гражданского назначения, является компания «Кронштадт». Версия «Ориона», предназначенная для использования российскими Вооруженными силами, называется «Иноходец», а версия, предназначенная для экспорта – «Орион–Э».

Как сообщалось ранее, серийное производство экспортной версии «Ориона» планируется запустить уже в 2022 году.