«Зенит» обеспокоен ситуацией с отстранением Малкома и Клаудиньо

«Зенит» прокомментировал решение ФИФА отстранить форварда Малкома и хавбека Клаудиньо от выступления за клуб до 14 сентября.

Пресс-служба «Зенита» указала на то, что клубы, их футболисты и национальные команды обязаны находиться в одинаковых условиях.

«Мы действительно получили такое письмо от ФИФА и крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Все эти дни клуб находился в тесном контакте и с УЕФА, ФИФА и РФС — мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему», — подчеркнули в пресс-службе петербургского клуба в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, футболисты сборной Бразилии Малком и Клаудиньо были вызваны в национальную команду для подготовки к отборочным матчам квалификационного раунда ЧМ-2022, но руководство сине-бело-голубых попросило их вернуться. В петербургском клубе опасаются, что карантинные ограничения в Великобритании из-за пандемии COVID-19 могут помешать участию бразильцев в лигочемпионском матче с «Челси». Бразильская конфедерация футбола (CBF) обратилась с жалобой на петербуржцев в ФИФА.