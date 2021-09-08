Инаугурация нового афганского правительства состоится 11 сентября

Инаугурация нового Правительства Афганистана назначена на 11 сентября. Об этом сообщил знакомый с ситуацией источник.

Информатор подтвердил РИА Новости, что церемония вступления правительства талибов в должность состоится в субботу. По словам источника, Россия, Китай, Турция, Пакистан, Иран и Катар получили приглашение на инаугурацию.

Временно исполняющий обязанности вице-премьера Афганистана мулла Абдул Гани Барадар направляется в Катар. Председатель правительства намерен пригласить ряд других стран.

В МИД России ранее ответили на вопрос о присутствии на церемонии официальных российских лиц. В Кабуле находится посол РФ, подчеркнули в ведомстве. Никому из России не нужно ехать в Афганистан.