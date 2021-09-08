Создатели «Шугалея-3» смогли показать настоящий русский характер главного героя

Пользователи социальных сетей активно обсуждают фильм «Шугалей-3. Возвращение», основанный на реальной истории из жизни российского ученого Максима Шугалея.

Зрители обращают внимание, что погони, стрельба и взрывы — лишь фон, на котором раскрывается настоящий «русский характер» главного героя, сыгранного Кириллом Похулиным. Его персонаж всегда погружен в работу, но при этом он остается любящим семьянином.

«Теперь в Ливии появилось новое слово. Оно означает "человек из железа, которого нельзя сломать". Это слово — Шугалей», — говорит один из персонажей фильма.

Как отмечают «Народные Новости», именно эту фразу можно назвать лейтмотивом как третьей части, так и всей трилогии о российском социологе. Перед этим зрители сравнивали сюжет «Шугалея» с приключениями Индианы Джонса, так как путь героя домой представляет собой целую полосу смертоносных ловушек, за прохождение которых полагается награда — мирная жизнь с любящей семьей.

Отдельную благодарность зрители выразили певице Татьяне Булановой, исполнившей песню «Твой путь домой». Композиция стала саундтреком третьей части.

«Давно не переживала такие эмоции от музыки, голоса, слов к песне. Мурашки по спине, слезы», — написала пользовательница «ВКонтакте».

Премьера «Шугалея-3» состоялась на прошлой неделе в эфире телеканала НТВ. Для тех, кто предпочитает смотреть кино на большом экране, картина будет показана уже 9 сентября в кинотеатрах Санкт-Петербурга. Кроме того, лента станет доступна на стриминговых сервисах.