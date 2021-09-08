«Россия создает армию роботов»: как РФ обогнала США в разработке наземных беспилотников

Отечественный беспилотный боевой робот «Маркер» успешно продемонстрировал автономность, самостоятельно проложив 100-километровый маршрут — новинка передвигалась по бездорожью в Челябинской области без помощи человека. На поле боя российская разработка выйдет куда раньше американских аналогов, пишет американский журнал Forbes.

Испытание прошли две колесные беспилотные машины и одна гусеничная, внешне напоминающая небольшой танк. Путешествие длилось пять часов. Оператор должен был выбрать начальную и конечную точки маршрута — все остальное сделал искусственный интеллект. Робот корректировал свой маршрут по мере продвижения к цели с помощью камер и датчиков. Он самостоятельно избегал препятствий, придерживаясь наиболее быстрого варианта пути.

Prt Scr youtube.com / Mr23dabro

Похожую технологию Министерство обороны США тестировало еще в 2005 году, но с тех пор подвижек в разработке не было: российские роботы будут использоваться в армии раньше, чем американские аналоги. Вероятно, технологию «Маркера» распространят на Уран-9, Штурм-С и новую версию боевого танка Т-14 «Армата», предполагают в Forbes.

«В отличие от США, Россия использует своих роботов в полевых условиях, и эта технология, скорее всего, будет использована раньше американской. Хоть США разрабатывают вооруженных наземных роботов уже около 40 лет, всегда возникали возражения против их фактического применения. Наземные роботы, такие как MAARS, похоже, застряли в аду разработки», — отмечается в статье.

Prt Scr youtube.com / Mr23dabro

«Маркер» вооружен 7,62-мм пулеметом и парой управляемых противотанковых ракет, а также может действовать «в команде» с беспилотными летательными аппаратами. В видео от 2019 года «Маркер» работал с группой из пятнадцати дронов. Они летали в разведку на большие расстояния, позволяя «Маркеру» заглядывать в труднодоступные места, особенно в городской среде. Дроны могут передавать наземному беспилотнику данные о целях, которые нужно поразить.

«Концепция «Маркера» демонстрирует, какие технологии и системы могут успешно работать, а также показывает, как можно поэкспериментировать с различными подходами к созданию беспилотного наземного аппарата», — рассказал Forbes эксперт по российским беспилотным системам и сотрудник Центра военно-морского анализа Сэмюэль Бендетт.

Prt Scr youtube.com / Mr23dabro

Хоть российские наземные беспилотники испытывали в Челябинске, вскоре их можно будет увидеть на поле боя — после тестирования в боевых условиях «на следующий день» появится улучшенная версия «Маркера», полагают журналисты.

«Похоже, что Россия в буквальном смысле делает ставку на агрессивное развитие, а в конечном итоге и создание целой роботизированной Красной Армии», — заключают журналисты Forbes.

Ранее сообщалось, что к 2025 году в ВС РФ будет использоваться броня «Сотник», оснащенная экзоскелетом, лазерным оружием и возможностью управлять микробеспилотниками. Подробнее о новинке — в нашей статье.