Главным инструментом внешней политики Соединенных Штатов являются грязные и трусливые провокации. Об этом заявил президент Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

Ученый-социолог напомнил, что американский телеканал CNN сообщил о причастности Вашингтона к операции украинских спецслужб, проводимой против 33 россиян в Минске. Журналисты заявляли, что Киев осуществлял непосредственное проведение операции, в то время как американцы финансировали ее.

В своем Telegram-канале Шугалей написал, что информация CNN не нова. Касательно ситуации с якобы «вагнеровцами» в Белоруссии глава ФЗНЦ уже высказывался. По его мнению, единственной целью операции была дискредитация россиян.

«Кроме грязных провокаций американцы ни на что не способны. Вместо обвинений — вбросы, вместо фактов — фейки. И все это, прикрываясь демократией по-американски», — заявил социолог.

Шугалей отметил, что грязь, ложь и трусость составляют основу политики США. Этот подход можно в том числе увидеть в сложившейся ситуации в Афганистане, когда спешное бегство американского военного контингента привело к смене власти в стране.

Ранее исследовательская группа издания Bellingcat заявила, что готовит выход фильма-расследования под названием WagnerGate. В материале идет речь о провале украинских спецслужб в попытке похищения из Белоруссии граждан России. Перевод публикации представили журналисты ФАН.