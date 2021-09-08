Молодой участник «Жир шоу» умер при попытке похудеть ради победы

Участник YouTube-проекта «Жир шоу» Никита Судницин скончался из-за сердечной недостаточности. Он пытался похудеть ради победы.

Реалити-шоу стартовало этим летом. Предполагалось, что его участники будут сбрасывать вес, а победитель, добившийся лучшего индекса массы тела, получит сертификат на услуги оздоровительного центра.

За три месяца 25-летний Судницин похудел на 18 килограммов, однако его сопернику удалось сбросить 40 килограммов. Когда молодой человек попытался добиться лучшего результата, его организм не выдержал.

Создатель шоу выразил соболезнования родным и близким погибшего и заявил, что окажет им материальную помощь. По его словам, кончина конкурсанта — это очень печальное событие.