Пограничников в Латвии подозревают в краже 3 млн евро, выданных на усиление границы с РФ

Бюро внутренней безопасности Латвии просит прокуратуру открыть уголовное дело в отношении двух сотрудников пограничной службы, специалиста по технадзору и представителей компании, которая занималась строительством ограждений на латвийско-российской и латвийско-белорусской границах.

Схема проста: подрядчик подал ложную информацию о выполнении работ «с целью снизить строительные издержки», пишет издание Delfi. Пограничники и специалист по технадзору знали, что информация не соответствует действительности, но претензий к подрядчику не предъявили, напротив — согласовали работы и утвердили их выполнение.

Предполагается, что все вышеперечисленные были в сговоре и украли из бюджета более трех миллионов евро. Досудебное расследование закончено, спецслужба просит об уголовном преследовании по пяти процессам, связанным с укреплением восточной границы страны.

Ранее власти Польши объявили ЧП на границе с Белоруссией из-за потока мигрантов.