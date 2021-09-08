Широков не уверен в хорошем выступлении игроков сборной России в еврокубках

Экс-капитан петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков высказался о плохом физическом состоянии игроков национальной команды.

Роман Широков напомнил, что некоторым игрокам национальной команды предстоит выступать в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«У нас игроки сборной, которым играть в Лиге Европы или Лиги чемпионов — как они там играть собрались, если они здесь готовы на 15 минут не самой интенсивной игры? Тут и клубы плохо готовят, и сами игроки. Не может Карпин за два дня поднять физические кондиции футболистов», — заявил Широков в интервью «Чемпионату».

В сентябрьских матчах отборочного турнира ЧМ-2022 россияне сыграли вничью с командой Хорватии (0:0), обыграли сборную Кипра (2:0) и команду Мальты (2:0). После шести матчей квалификационной стадии Россия занимает второе место в группе H. Подопечным Валерия Карпина в октябре предстоит встретиться со сборными Словакии и Словении.