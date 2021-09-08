Крупная сеть наркотрафика опутала африканские государства, и французские военные сыграли в этом немаловажную роль, пишет Федеральное агентство новостей.

Журналисты ФАН провели крупное расследование, призванное разоблачить ответственных за оборот запрещенных веществ. В этой связи авторы обратили внимание на Мали — государство, расположенное в Западной Африке. Сегодня республика стала одним из главных транзитных пунктов наркотрафика на континенте. Тому поспособствовала французская операция «Бархан», положившая начало затяжной войне с боевиками. Разместившийся здесь миротворческий контингент ООН достаточно быстро отказался выполнять свои прямые обязанности по защите гражданского населения. Более того, сотрудники миссии нередко сотрудничали с боевиками, превращая Мали в крупный хаб по обороту наркотиков.

Не удивительно, что за годы присутствия в стране иностранных военных группировка «Боко Харам»1 (террористическая организация, запрещенная на территории РФ) только расширила зоны влияния. Очевидная неэффективность миссии ООН спровоцировала недовольство среди местного населения. Малийцы требовали от миротворцев покинуть страну, но те не желали терять столь прибыльную сферу.

Как следствие, сегодня республика стала одним из пунктов маршрута, по которому перевозят поставляемый из Афганистана героин. По восточной пустыне он прибывает в Ливию, где его отгружают в Европу.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации