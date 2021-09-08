Зеленский планирует отправиться в США на заседание Генассамблеи ООН

Президент Украины Владимир Зеленский планирует снова отправиться в Соединенные Штаты Америки. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.

В интервью агентству РБК-Украина Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский собирается принять участие в заседании Генассамблеи Организации Объединенных Наций (ООН). Он добавил, что Киев «готовит визит в Нью-Йорк».

В штаб-квартире Генассамблеи ООН в Нью-Йорке пройдет 76-я сессия. Заседание состоится 14 сентября.

Украинская делегация еще в конце августа посещала Вашингтон. Тогда Зеленский проводил переговоры с президентом США Джо Байденом.