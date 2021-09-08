Кремль опубликовал текст телеграммы Путина к семье трагически погибшего Зиничева

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования родным погибшего главы МЧС Евгения Зиничева.

Глава государства направил семье умершего телеграмму. Он признался, что был сильно потрясен известием о трагической гибели министра. Президент подчеркнул, что Зиничев был боевым офицером и настоящим товарищем. По словам российского лидера, это невосполнимая потеря для всей страны, а также лично для него. Телеграмму опубликовали на официальном портале Кремля.

Путин отметил, что на погибшего при падении с обрыва главу ведомства всегда можно было положиться. Он указал на то, что Зиничев умер, потому что не боялся идти на риск и пытался спасти жизнь человеку.