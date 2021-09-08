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«Если есть смелость»: депутат Рады Шуфрич призвал главкома ВСУ поехать на танке в Кремль

/ Обновлено: 08 сентября 2021 17:01
«Если есть смелость»: депутат Рады Шуфрич призвал главкома ВСУ поехать на танке в Кремль

Депутат Верховной рады Нестор Шуфрич призвал главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного поехать на танке на Красную площадь.

Глава комитета по вопросам свободы Нестор Шуфрич также посоветовал Залужному «не трусить» и отправиться в Кремль. Главком ВСУ ранее признался, что хочет проехаться на танке по Красной площади и Арбату.

Депутат напомнил, что в подчинении Залужного находится не один танк, поэтому желание легко можно воплотить в реальность. Если главком ВСУ не считает это возможным, то не стоит делать такие громкие заявления.

«Если есть смелость, то делай, если нет – то молчи», — отметил депутат.

Нестор Шуфрич является членом политической партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». Он обратился к Залужному 8 сентября во время выступления в Раде.