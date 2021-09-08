Украинские СМИ узнали, сколько Зеленский потратил на поездку в США

Визит президента Владимира Зеленского в США обошелся украинскому бюджету в 8,4 миллиона гривен (около 23 миллионов рублей или 316 тысяч долларов). Об этом сообщили «Українськi Новини» со ссылкой на данные государственного портала использования публичных средств.

Главной статьей расходов стала стоимость авиасообщения между Киевом, Вашингтоном, Лос-Анджелесом и Сан-Франциско.

Также стало известно, что за 2021 год Зеленский успел потратить на международные перелеты 16,7 миллиона гривен, то есть почти 46 миллионов рублей. В феврале президент летал в Объединенные Арабские Эмираты, в апреле посещал Турцию, Польшу, Катар и Францию, а в июле – Грузию, Литву и Германию.

С учетом всех рабочих визитов на территории Украины, Зеленский с начала года «наездил» на 20 с половиной миллионов гривен бюджетных денег без учета проживания, питания и других сопутствующих расходов.

Ранее стало известно, что президент Украины уже запланировал вернуться в США — в этот раз, чтобы посетить заседание Генассамблеи ООН. Информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров.