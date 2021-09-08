Американские пограничники пытаются достроить «стену Трампа» из подручного мусора

Сотрудники Службы пограничного контроля США совместно с неравнодушными правыми активистами взяли на себя задачу достроить «стену Трампа» во что бы то ни стало, несмотря на отсутствие поддержки из Белого дома. В ход идет все: металлический мусор, старые шины и даже материалы прошлой стройки, сообщает канадское консервативное издание The Postmillennial.

По информации местных СМИ, в стене присутствует семиметровая брешь, оставшаяся после того, как нынешний президент США Джо Байден приказал срочно отозвать строителей. Она стала точкой въезда для тысяч контрабандистов и мигрантов из Мексики, что серьезно увеличило нагрузку на местных пограничников — в 2021 году количество задержанных нелегалов увеличилось в три раза по сравнению с прошлым годом.

«У нас есть несколько сотрудников, которые также оказались хорошими сварщиками, — прокомментировал ситуацию агент пограничного патруля Ричард Барраган. — Любая инфраструктура может оказаться для нас полезной».

Global Look Press / Damian Sanchez / XinHua

Агенты пограничного контроля отмечают, что стена действительно помогает сдерживать поток миграции, а также защищать жизни самих сотрудников правопорядка, так как зачастую непрошенные гости вооружены и представляют явную общественную опасность.

Издание подчеркивает, что это происходит на фоне недавнего перераспределения администрацией Байдена $2,2 миллиарда, которые ранее использовались для строительства стены.

Ранее стало известно, что Байден выделил Украине на военные расходы на $3 млн меньше, чем обещал на встрече с президентом Владимиром Зеленским.