Bloomberg назвал дату начала поставок газа по «Северному потоку — 2»

Агентство Bloomberg рассказало, когда российский энергетический холдинг «Газпром» собирается начать поставлять голубое топливо по трубопроводу «Северный поток — 2».

Прокачка газа может стартовать уже со следующего месяца, заявляет издание. Датой начала поставок топлива считается 1 октября 2021 года, заявили источники агентства.

Скорое окончание строительства газопровода ранее анонсировал экс-глава австрийской компании OMV Райнер Зеле. По его словам, постройка проекта будет завершена уже в ближайшие дни. Бизнесмен также выражал уверенность, что первые поставки топлива по российско-немецкому газопроводу стартуют в текущем году. Зеле отмечал, что прокачка газа по «СП-2» не исключает продолжения транзита по территории Украины.