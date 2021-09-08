Путь к Северной Корее. Зеленский потребовал убрать Кличко и Разумкова из эфира «Украина 24»

Страх перед конкурентами толкает президента Украины Владимира Зеленского на радикальные меры. Об этом свидетельствует информация, что Зеленский в «истерической» манере потребовал убрать из эфира телеканала «Украина 24» мэра Киева Виталия Кличко и спикера Рады Дмитрия Разумкова.

И того, и другого называют потенциальными кандидатами на выборах президента Украины в 2024 году. Может быть, поэтому Зеленский проявил столь категоричное отношение к своим оппонентам. С этим мнением согласился член Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям Богдан Безпалько:

«Он опасается Разумкова и Кличко, как конкурентов на выборах президента. По некоторым опросам Кличко весьма популярен в Киеве. А Разумков же выглядит очень старым, опытным, сдержанным и грамотным политиком. Зеленский, конечно, не выглядит, как дурак, но и не выглядит, как политик. Он скорее шоумен. Меня беспокоит, что Зеленский пошел по пути Северной Кореи, запрещая появляться им на ТВ».

Директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» тоже выразил мнение, что Зеленский «расчищает себе поле», чтобы сохранить президентское кресло.

После встречи с главой США Джо Байденом, рассуждает эксперт, Зеленский получил своеобразную «точку опоры» и теперь может перейти в полноценное «наступление» не только на Кличко или Разумкова, но и по другим направлениям.

Сейчас перед Зеленским стоит задача «уничтожить украинских олигархов», отнять их ресурсы и перераспределить в пользу западных компаний. Тем самым он осуществит «экономическую программу майдана», которую, по словам Колташова, Запад ждет с тех пор, как проспонсировал госпереворот на Украине.

«В итоге должен остаться один олигарх — президент Украины. Зеленский получил санкцию на то, чтобы стать таким украинским Ельциным, который просто позволит Западу ограбить страну», — подчеркнул собеседник «ПС».

Ранее политолог Даниил Богатырев также увидел в визите украинского лидера в Белый дом попытку удержать власть.