Председатель Следственного комитета РФ почтил память главы МЧС Зиничева

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС Евгения Зиничева.

Бастрыкин отметил, что Зиничев был настоящим офицером России и до последнего был преданным своему долгу. Его жизнь была тесно связана со службой Отечеству. Министр всегда вел себя как мужественный, целеустремленный человек и истинный профессионал.

«Таким он был не только на службе, но и в жизни. Глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Евгения Николаевича», — подчеркнул Бастрыкин.

Председатель вспомнил, что Зиничев всегда внимательно относился к проблемным вопросам и неоднократно помогали регионам преодолевать последствия природных катаклизмов, включая пожары и паводки. Глава МЧС всегда был готов быстро реагировать на любые чрезвычайные ситуации.