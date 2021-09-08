Депутат Романенко помог москвичам добиться обустройства пешеходного перехода в Ясенево

Депутат Госдумы и Герой России Роман Романенко помог жителям столичного Ясенево с обустройством нового пешеходного перехода.

Открытие нового пешеходного перехода состоялось на Литовском бульваре в районе Ясенево. Столичные власти отреагировали на просьбу местных жителей благодаря соответствующему запросу Романенко, передает издание «Народные новости».

По словам депутата, который во время своей карьеры космонавта провел на орбите 333 дня, произошло двойное событие.

«Во-первых, жители Литовского бульвара получили долгожданный переход, а во-вторых, его обустройство стало 333-им по счету исполненным наказом от горожан за прошедшее лето», — отметил Романенко.

Теперь точно такую же цифру депутат может вписать в «своеобразный дневник добрых дел в ЮЗАО». По словам Романенко, открытие пешеходного перехода в Ясенево является для него символичным событием.

Проблему отсутствия удобного перехода на Литовском бульваре москвичи обозначили в начале лета. Романенко направил запрос в Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Теперь долгожданная разметка нанесена и установлены соответствующие знаки, что обеспечивает безопасное дорожное движение», — подчеркнул депутат.

Романенко добавил, что в следующем году ожидается решение вопроса об установке светофора на пешеходном переходе.