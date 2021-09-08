Спецборт доставит тело погибшего главы МЧС Зиничева в Москву

Трагически погибшего министра по чрезвычайным ситуациям России Евгения Зиничева доставят в Москву спецбортом 8 сентября.

Тело чиновника прибудет в столицу самолетом МЧС. Такую информацию сообщил ТАСС компетентный источник в экстренных службах.

Напомним, что жизнь руководителя ведомства трагически оборвалась в Норильске, где проходили масштабные межведомственные учения. Евгений Зиничев исполнял служебный долг, попытавшись спасти жизнь другого человека. Тот, кого бросился спасать глава МЧС, оказался кинорежиссером Александром Мельником, снимавшим в Красноярском крае новый документальный фильм о развитии Арктики и Северного морского пути.