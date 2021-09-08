Более 90% сотрудников посольства Филиппин в России прошли вакцинацию «Спутником V»

Большинство сотрудников посольства Филиппин в России использовали для вакцинации от коронавирусной инфекции препарат «Спутник V».

Прививку от заболевания российской вакциной сделали 95% работников посольства. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил временный поверенный в делах Филиппин в Москве Роберт Феррер. Он отметил, что филиппинские сотрудники посольства доверяют препаратам, разработанным в России.

Пятая часть работников к моменту прохождения вакцинации уже перенесла коронавирус. Некоторые из них попали в больницу и их жизнь оказалась под угрозой. Поэтому как только появились препараты, сотрудники начали вакцинироваться. Первым стал доступен именно «Спутник V». Сначала на прививку шли по одному, но их пример вдохновлял других, объяснил Феррер.