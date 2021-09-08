Юшков доказал бесполезность запуска польско-украинского газового коридора

Идея создания Польшей и Украиной совместного газового хаба, который мог бы стать для Восточной и Центральной Европы альтернативой российскому «Северному потоку – 2», экономически нерентабельна и заранее обречена на провал.

Об этом в комментарии информационному порталу Baltnews рассказал эксперт-энергетик Игорь Юшков, по мнению которого, никакой хаб не поможет Киеву и Варшаве «отрезать» себя от российского газа.

«Здесь скорее речь о том, что Украина и Польша являются союзниками США и раз уж вместе критикуют "Северный поток–2" – то давайте еще где-то сотрудничать. Родилась такая идея газотранспортные системы соединить и еще больше сотрудничать. А зачем? Никакого экономического смысла в этих предложениях нет», — объяснил эксперт.

Как сообщила ранее пресс-служба ООО «Оператор ГТС Украины», Киев и Варшава планируют совестно создать газовый коридор, объединив Baltic Pipe, польские СПГ-терминалы и газовые коннекторы с украинской газотранспортной системой и ее газовыми хранилищами. Таким образом эти две страны намерены обеспечить «энергетическую безопасность Юго-Восточной Европы» после того, как новый российский газопровод «Северный поток – 2» будет введен в эксплуатацию.

vk.com / Игорь Юшков

Как отметил по этому поводу ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, в ходе реализации этой идеи Польше и Украине придется решить как минимум два вопроса – как реализовать ее с технической точки зрения, и какой газ они будут использовать для заполнения объединенной системы.

«Кто, куда, чего качать будет – не совсем понятно, потому что газопроводы между Украиной и Польшей уже есть. И в этом плане, может быть, новую инфраструктуру и не надо строить. Эти газопроводы используются, в том числе, для того, чтобы поставлять российский газ через Украину в Польшу», — напомнил эксперт.

При это он указал, что по действующему до 2024 года российско-украинскому контракту «Газпром» имеет право требовать от Украины прокачки топлива исключительно с востока на запад.

Польша и Украина, по словам Юшкова, могли бы построить для нового проекта и новые трубы, но здесь возникает вопрос целесообразности такого строительства, так как снабжение имеющихся систем происходит исключительно за счет идущего с востока на запад российского газа.

«"Газпром" продает газ европейским компаниям, а те – украинским компаниям. В реальности газ заходит из России и остается в тех регионах Украины, где он нужен», – пояснил Юшков.

naftogaz.com / НАК «Нафтогаз України»

А если Украина захочет использовать свою газотранспортную систему после 2024 года, когда действие нынешнего контракта закончится и Россия откажется от транзита газа по этому маршруту, возникнет вопрос – каким газом Украина заполнит свою трубу, поинтересовался Юшков.

«Откуда этот газ возьмется? Baltic Pipe берет свое начало не на месторождении, а в газопроводе Europipe II, но у Норвегии уже четвертый год падает добыча, и у Baltic pipe нового газа нет. Поэтому Польше придется конкурировать за покупку норвежского газа, который они добывают на своих месторождениях. Пока они законтрактовали 2 миллиарда кубов, хотя "Балтийская труба" рассчитана на 10 млрд кубов. Этого не хватит самой Польше, если она захочет отказаться от российского газа. Поэтому Украине точно из Baltic Pipe брать газ сложно», — объяснил ситуацию эксперт.

В заключение эксперт отметил, что на польский терминал сжиженного природного газа, который рассчитан на 5 миллиардов кубометров, тоже нельзя делать ставку, хоть тот пока и используется лишь на половину. Ведь, если Варшава действительно полностью откажется от российского газа, как она заявляет, вся мощность СПГ-терминала будет использована Польшей.