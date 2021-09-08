Бежавший президент Афганистана выступил с заявлением перед народом

Сложивший полномочия президент Афганистана Ашраф Гани обратился к народу с заявлением. Бежавший политик принес гражданам извинения.

Ашраф Гани признался, что решение покинуть Кабул было самым трудным в его жизни. Бежавший глава государства извинился перед афганцами за «трагедию», которой все закончилось.

Президент Афганистана сложил полномочия на фоне вывода войск США из страны и захвата власти движением «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ). Талибы взяли под контроль все крупные города в августе.

Представители движения потребовали возвращения средств, которые Гани приобрел незаконным путем. Талибы в интервью Doha News подчеркнули, что речь идет о деньгах народа Афганистана.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации