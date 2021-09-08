В Дании хотят перестать выплачивать пособия неработающим мигрантам

Правительство Дании планирует прекратить выплачивать мигрантам государственные пособия, если те не хотят работать. Власти рассчитывают, что таким образом можно эффективно ассимилировать беженцев в европейское общество, сообщает портал InfoMigrants.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен считает, что страна «слишком много лет оказывала медвежью услугу многим (беженцам), не требуя от них ничего».

«Мы хотим ввести новую логику работы, где люди обязаны вносить свой вклад и быть полезными. Если они не могут найти постоянную работу, то они должны по крайне мере работать на свое пособие», — заявила журналистам Метте Фредериксен.

Хотя пока законопроект еще не одобрен парламентом, но уже имеет много сторонников. Согласно инициативе, мигранты должны будут отрабатывать не менее 37 часов в неделю на на благо общества, иначе им откажут в выплате пособий.

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Стоит отметить, что в Дании действуют одни из самых жестких законов в отношении мигрантов. В стране настолько не любят непрошенных гостей, что в июне парламент одобрил перенос центра приема беженцев за территорию страны.

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