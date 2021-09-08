«Он отдавал всю душу совершенствованию работы МЧС»: Лавров высказался о гибели Зиничева

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свои соболезнования родственникам погибшего главы МЧС Евгения Зиничева.

По его словам, в последние секунды своей жизни Зиничев проявил себя как настоящий герой, а не как большой начальник.

«Он отдавал всю душу и всего себя совершенствованию работы своего министерства, сохранению славных традиций МЧС», — сказал он.

Вместе с тем Лавров добавил, что Зиничев был для него настоящим другом. У МИД и МЧС было множество совместных проектов, резюмировал он.

Стоит отметить, что глава МЧС России погиб, пытаясь спасти человека, упавшего в воду. Однако Зиничев сам получил серьезную травму в результате столкновения с камнем.