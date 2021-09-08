«Мы всегда будем помнить»: Шойгу выразил соболезнования родным и близким главы МЧС Зиничева

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выразил глубокие соболезнования родным и близким главы МЧС Евгения Зиничева, который трагически погиб в Норильске.

Шойгу отметил профессионализм, ответственность и преданность своему делу, которыми отличался Зиничев. По словам главы Минобороны, министр чрезвычайных ситуаций погиб «как настоящий спасатель, каким он и был в жизни».

«Мы всегда будем помнить Евгения Николаевича... Помнить таким, каким он остался в нашей памяти, жизни», — заявил Шойгу.

Евгений Зиничев погиб во время межведомственных учений, организованных в Красноярском крае, куда он прибыл для контроля тренировок. Трагедия произошла, когда глава МЧС попытался спасти другого человека.