Бывшие узники концлагерей предложили создать «антифашистский рейтинг» стран

Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и жители блокадного Ленинграда предложили создать международный «антифашистский рейтинг», который показывал бы положение дел в государствах, «заигрывающих или откровенно потакающих» нацистской идеологии. Такое заявление сделал председатель Международного союза бывших малолетних узников фашизма Николай Махутов.

По его словам, пострадавшие от нацизма не имеют «ни морального, ни исторического права» безучастно смотреть на то, как в некоторых странах, преимущественно Восточной Европы, поднимает голову человеконенавистническая идея.

«Считаем, что составление независимого общественного рейтинга позволит привлечь к проблеме возрождения фашизма внимание гражданского общества и властей во всех странах. Предлагаем обсудить возможность его создания на международном уровне», — заявил Махутов, выступая на Международном антифашистском форуме.

В состав международного экспертного совета будущей организации должны войти историки, политологи, социологи и религиоведы, а также общественные деятели, журналисты, гражданские активисты и представители этнических объединений, подчеркнул лидер движения «Сильная Россия» Антон Цветков. Безусловно, в составлении рейтинга должны принимать участие ветераны и жертвы фашизма из разных стран мира — «эти люди лучше всех знают врага в лицо», добавил он.

Показателями и критериями оценки станут: распространение экстремистских политических партий и движений (в частности, речь идет о неонацистских объединениях), количество проявлений насилия и терроризма, спровоцированных радикальным национализмом, расизмом, ксенофобией и религиозной нетерпимостью.

Федеральное агентство новостей / Степан Коцаба

Предполагается, что эксперты проанализируют и отношение национальных законодательств на предмет противодействия фашистским проявлениям.

«К сожалению, все мы видим, что во многих странах, особенно Восточной Европы, то и дело вспыхивают скандалы с осквернением или сносом памятников советским воинам-освободителям, что является ярким свидетельством попыток переписать историю, демонизировать СССР и девальвировать его роль в разгроме нацизма. А когда народы забывают трагическое прошлое, оно имеет все шансы повториться», — заявил председатель президиума «Офицеров России» Сергей Липовой.

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