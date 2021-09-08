«Отрадно видеть»: культуролог Пархоменко отметил отношение Беглова к истории Петербурга

Петербуржцы 8 сентября отметили 80-ю годовщину начала блокады Ленинграда, почтив память жертв. Культуролог Андрей Пархоменко оценил действия властей по сохранению истории города.

Жители Северной столицы почтили память жертв общегородской минутой молчания, чтением имен погибших и возложением цветов к мемориалам. Кроме того, памятную дату отметили открытием 12 «временных порталов», созданных на основе современных цифровых технологий, благодаря чему появилась возможность увидеть жизнь осажденного 80 лет назад Ленинграда.

«Данный факт не афишируется, но очевидно, что идейным вдохновителем мероприятия является губернатор Санкт-Петербурга. Александр Дмитриевич очень трепетно относится к истории нашего города, и мне как петербуржцу отрадно видеть, сколько всего делается для увековечивания памяти наших героических предков, положивших свои жизни на алтарь Победы», — заявил Пархоменко в беседе с Федеральным агентством новостей.

Культуролог рассказал о своем участии в объявленной властями минуте молчания. Кроме того, он пообещал прийти и возложить цветы к мемориальной доске на Невском проспекте, где еще со времен блокады сохранилась легендарная надпись: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».