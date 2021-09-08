Футболист сборной России Джикия призвал журналистов быть добрее

Защитник сборной России по футболу Георгий Джикия обратился к сотрудниками средств массовой информации с ценным советом.

Георгий Джикия накануне остался в запасе сборной России на матч квалификации ЧМ-2022 с Мальтой. После игры, завершившейся победой команды Валерия Карпина со счетом 2:0, он поговорил с журналистами и объяснил, почему какое-то время не отвечал на их вопросы.

«Много негатива от вас, журналистов. Все время какую-то ерунду пишете, поэтому перестал общаться. Чуть добрее будете — тогда будем общаться», — сказал 27-летний футболист.

Джикия выступает за сборную России с 2017 года. На счету игрока 38 матчей за национальную команду, в которых он забил один гол. Летом этого года Джикия принял участие во всех трех матчах сборной России на 16-м чемпионате Европы по футболу.