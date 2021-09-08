The National Interest: Норвегия наращивает силы для войны с Россией

Норвегия готовится к войне с Россией, предупреждают эксперты консервативного издания The National Interest (NI). В соответствии со своей военной стратегией, Осло наращивает силы у северного гарнизона и инвестирует все больше средств в подводные лодки, истребители-невидимки и ракеты класса «земля-воздух».

Еще в апреле 2020 года премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг представила 123-страничный оборонный план, в котором России и Китаю отведена роль «главной угрозы безопасности» страны.

«Это страны, где власти не видят ценности ни демократии, ни верховенства закона, ни того факта, что у людей есть неоспоримые права. За последние годы эти силы становятся все более заметными и приобретают все большее влияние», — объяснила свою позицию глава правительства.

Норвегия уже движется по рельсам восьмилетнего экономического плана, но местные власти готовы добавить к нему еще два миллиарда долларов, чтобы подготовиться к военным действиям получше. Страна ежегодно тратит на вооруженные силы (23 тысячи человек) около семи миллиардов долларов.

mil.no / Norwegian armed forces

Новая стратегия подразумевает пополнение в несколько сотен бойцов, а также новые гусеничные бронетранспортеры G5 из Германии. Сейчас на вооружении Норвегии стоят устаревшие американские M113 1960-го года выпуска. Осло закупит новые системы ПВО дальнего и ближнего радиусов действия в дополнение к действующим средствам противовоздушной обороны (около 72 пусковых установок средней дальности NASAMS).

Без «обновок» не останется и военно-морской флот. Моряки получат в распоряжение четыре новые подводные лодки проекта U212CD немецкого производства. Однако замену фрегату «Хельге Ингстад» (Helge Ingstad) искать пока не стали. Напомним, в 2018 году он возвращался с учений Trident Juncture («Единый трезубец») и столкнулся с танкером, после чего сел на мель и затонул. Эксперты NI оценивали потерянный корабль в «одну пятую всех надводных сил Норвегии».

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Специалисты независимого аналитического центра RAND («Исследования и разработка», Research and Development – англ.) убеждены, что столь значимую потерю необходимо срочно восполнить. К примеру, беспилотными надводными фрегатами.

«Будучи крупной прибрежной и морской державой, Норвегия зависит от контроля над морскими линиями связи для вызова подкреплений и контакта с союзниками. <…> Учитывая ограниченные ресурсы и неожиданную потерю фрегата в 2018 году, официальные лица НАТО подчеркнули необходимость рассмотреть вопрос о том, как лучше всего Норвегии выполнить комплекс военно-морских задач: либо с помощью различных сочетаний сил, либо с помощью других (например, беспилотных) боевых единиц», — отметили эксперты RAND.

Новая стратегия Норвегии не изменит существующий план местных ВВС по приобретению 52 истребителей-невидимок F-35A на замену старым F-16. Чтобы использовать весь потенциал боевых самолетов, Осло стоит сконцентрироваться на их связке с военно-морскими силами, посоветовали союзники из НАТО.

Ранее кандидат на пост премьер-министра Норвегии от Лейбористской партии Йонас Гар Стере пообещал в случае своей победы на выборах наладить отношения с Россией. Подробнее — в материале «Политики Сегодня».