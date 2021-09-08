Штурм Аш-Шолы обеспечил освобождение Дейр-эз-Зора от боевиков

Руководитель военно-политического Telegram-канала Astra Militarum Комиссар Яррик к четвертой годовщине деблокады Дейр- эз-Зора напомнил о значимости операции по освобождению населенного пункта Аш-Шола.

Правительственные войска прорвали кольцо трехлетней блокады Дейр-эз-Зора 5 сентября, однако для полного снятия осады с города было необходимо обеспечить поступление снабжения. Лучше всего для этого походила трасса, ведущая от Пальмиры на Дейр-эз-Зор, которая была частично заблокирована террористами «Исламского государства»1 (организация запрещена в России). Боевики под натиском сирийских и союзных сил были вынуждены отступить в Аш-Шолу – основной укрепрайон в окрестностях Дейр-эз-Зора.

К 3 сентября правительственные силы начали осаду Аш-Шолы, подступы к которой были заминированы. Несколько дней шла подготовка штурма. Боевики оказывали сопротивление и не намеревались без боя покинуть село. Бойцы сирийской армии проводили разведку пешими отрядами и при помощи дронов.

Штурм начался на рассвете 8 сентября. В результате многочасового боя Аш-Шола была взята к полудню. Очевидцы событий утверждают, что большую роль в освобождении населенного пункта сыграла российская ЧВК «Вагнера». Вошедшие в село отряды начали зачищать его от остатков сил боевиков. Вскоре трасса была разблокирована, а за ней и аэродром Дейр-эз-Зора, что открыло для сирийских войск дополнительные возможности для ведения операций на востоке страны.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации