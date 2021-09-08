Генпрокурор России Краснов: глава МЧС РФ Зиничев был искренне предан интересам страны

Слова соболезнования по поводу трагической гибели министра чрезвычайных ситуаций Евгения Зиничева выразил генеральный прокурор России Игорь Краснов.

По его словам, смерть главы МЧС РФ стала для него глубоким потрясением. Он заметил, что Зиничев погиб, пытаясь спасти жизнь человеку во время межведомственных учений в Норильске.

«Трагически ушел из жизни профессионал своего дела, смелый и искренне преданный интересам государства человек, верный служебному долгу, всей душой любивший свою страну», — заявил Краснов.

Генпрокурор подчеркнул, что министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий прошел большой профессиональный путь, состоявшись как авторитетный и инициативный руководитель. Его заслуженно уважали как коллеги и подчиненные, так и близкие люди.